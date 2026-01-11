Скончалась вокальный коуч азербайджанских евровидийных звёзд Римма Шаповалова

Умерла Римма Шаповалова - педагог по вокалу и заслуженная артистка Украины, много лет работавшая в Азербайджане.

Стало известно о смерти Риммы Шаповаловой - известного педагога по вокалу, заслуженной артистки Украины, более 15 лет проработавшей на вокальных проектах в Азербайджане, о смерти которой в соцсетях сообщили ее коллеги по различным проектам.

На протяжении многих лет она сотрудничала с ведущими музыкальными и телевизионными проектами страны, включая детский музыкальный фестиваль «Зима», «Səs Azərbaycan», «Səs Azərbaycan: Uşaqlar» и другие.

Отметим, что Р.Шаповалова была вокальным директором конкурсной песни Азербайджана на «Евровидении 2011» и, в одном лице, вокальным коучем Эльдара Гысымова и Нигяр Джамал.