 Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Гянджинском городском стадионе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Гянджинском городском стадионе - ФОТО

First News Media15:05 - 20 / 08 / 2025
20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Гянджинском городском стадионе.

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Гянджинском городском стадионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал главу государства и первую леди о проводимой работе.

Было отмечено, что Гянджинский городской стадион, построенный в 1959–1963 годах, был сдан в эксплуатацию в 1964 году. Из-за того, что в последние годы зрительские трибуны стадиона пришли в непригодное состояние и их техническая эксплуатация была невозможной, спортивное сооружение функционировало частично.

Согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в 2023 году, на проектирование и осуществление работ по реконструкции Гянджинского городского стадиона из резервного фонда главы государства первоначально был выделен один миллион манатов.

9 апреля прошлого года глава государства заложил фундамент стадиона.

Отметим, что с 28 сентября по 8 октября этого года Азербайджан примет очередное крупное спортивное соревнование – III Игры стран СНГ. Хотя местом проведения соревнований выбрано несколько городов и районов страны, церемонии открытия и закрытия Игр, а также основные состязания пройдут в Гяндже.

Учитывая все это, работы по строительству городского стадиона ускорены. На территории стадиона построены вспомогательные тренировочные площадки и здание Футбольной академии. Согласно новому проекту, территория стадиона расширена до 10,4 гектара. Общая площадь спортивной арены, включая безопасные подъездные пути и парковку для транспортных средств, составляет более 12 гектаров.

Зрительская вместимость стадиона, который будет построен по стандартам УЕФА 4-й категории, согласно проекту, составит 15 тысяч 343 места. На стадионе предусмотрены необходимое количество мест для зрителей с ограниченными физическими возможностями, медиа- и VIP-зоны. Здесь также создаются современные раздевалки для футболистов, конференц-зал, комнаты для медицинского, судейского, технического персонала и другие необходимые помещения. Внутри стадиона будут построены пункты продажи билетов, различные объекты общественного питания, созданы автопарковки и контрольно-пропускные пункты. Стадион будет оснащен соответствующими требованиям УЕФА системами освещения, акустики, вещания, интернета, вентиляции, безопасности и другими необходимыми системами. На территории спортивного сооружения также ведутся масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Строительство Гянджинского городского стадиона, где будут проводиться различные спортивные соревнования, в первую очередь повысит интерес к футболу среди детей и подростков, создаст широкие возможности для желающих заниматься этим видом спорта. Создание новых спортивных комплексов, возведение современных спортивных сооружений в регионах не только обеспечивает массовость спорта в нашей стране, но и играет большую роль в воспитании здорового подрастающего поколения. Этот проект реализуется в рамках осуществляемых нашей страной работ, направленных на проведение III Игр стран СНГ на высоком уровне.

