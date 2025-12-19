 Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку | 1news.az | Новости
Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

First News Media16:35 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за солидарность и практическую поддержку в условиях вооруженной агрессии со стороны России.

Об этом говорится в поздравительном письме главы Украины, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Многоуважаемый господин Президент.

Прошу принять мои теплые поздравления по случаю дня рождения Вашего превосходительства.

Благодаря Вашему лидерству Азербайджан стал современным и успешным государством, уверенно укрепляющим свою роль и авторитет на международной арене, добившимся важных для государства результатов, в том числе восстановления и укрепления своей территориальной целостности.

Высоко ценю Ваш личный вклад как Президента Азербайджанской Республики в укрепление дружбы наших народов и стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном, основанного на принципах взаимной поддержки, международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Это партнерство служит стремлению достичь справедливого мира в Черноморско-Каспийском регионе, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Украина выражает глубокую признательность Вам и народу Азербайджана за солидарность и практическую поддержку, проявленные в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Особенно высоко ценятся гуманитарная помощь, оказываемая для обеспечения функционирования объектов энергосистемы страны, участие в реконструкции освобожденного от оккупации города Ирпень в Киевской области, восстановлении здоровья и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов.

Ваше превосходительство, господин Президент, позвольте мне еще раз сердечно поздравить Вас, пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, процветания и прогресса».

