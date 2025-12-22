В Баку состоялось заседание Совместной азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству - ФОТО

Сегодня в Баку состоялось 12-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, говорится в заявлении Кабинета министров.

Перед встречей премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз провели личную встречу.

Затем состоялось 12-е заседание комиссии под сопредседательством Асадова и Йылмаза с участием руководителей соответствующих государственных учреждений обеих стран.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция связывают глубокие культурные и исторические узы, основанные на дружбе и братстве.

На встрече было отмечено, что историческая Шушская декларация, подписанная 15 июня 2021 года президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, подняла двусторонние отношения на высший уровень альянса.

Кроме того, на встрече было отмечено, что личные отношения и тесные контакты между главами государств являются основными факторами, обеспечивающими последовательное развитие стратегического партнерства.

Стороны подчеркнули тот факт, что в этом году состоялось семь взаимных визитов президентов.

На встрече было отмечено, что во время последнего визита президента Ильхама Алиева в Турцию 19 июня в Кахраманмараше состоялась церемония открытия квартала «Азербайджан», а президент Эрдоган принял участие в военном параде в Баку 8 ноября, посвященном 5-й годовщине Победы во Второй Карабахской войне. Стороны назвали эти события свидетельством высокого уровня политического диалога.

Участники встречи выразили удовлетворение традиционным тесным сотрудничеством и взаимной поддержкой между Азербайджаном и Турцией в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули, что Организация тюркских государств (ОТГ) имеет особое значение для обеих стран, и отметили, что президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган прилагают целенаправленные усилия для укрепления единства в тюркском мире и повышения международного авторитета организации.

На встрече напомнили, что в октябре в Габале, Азербайджан, состоялся 12-й саммит ОТС, и что председательство перешло к этой стране, а также выразили уверенность в том, что во время председательства Азербайджана организация продолжит свое развитие и еще больше укрепит свое влияние.

Стороны отметили, что в этом году в рамках организации был создан новый формат — встреча глав правительств/вице-президентов, — и подчеркнули, что после первой встречи, состоявшейся в Кыргызстане, Азербайджан примет следующую встречу в 2026 году.

На встрече, посвященной двусторонним отношениям в экономической и торговой сфере, было отмечено, что Турция является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Стороны заявили, что существующий экономический потенциал и географические преимущества обеих стран демонстрируют реальные возможности для увеличения товарооборота.

На встрече была подчеркнута важность анализа результатов Соглашения о преференциальной торговле и расширения его сферы действия.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества в инвестиционной сфере.

На встрече было отмечено, что мегапроекты в области энергетики, совместно реализуемые Азербайджаном и Турцией, имеют большое региональное и глобальное значение.

На встрече, подчеркнув стратегическую важность Южного газового коридора, было отмечено, что число стран, в которые Азербайджан экспортирует газ, в последнее время достигло 14, включая 10 европейских стран.

Стороны также подчеркнули, что совместные усилия уже позволили начать транспортировку газа в Сирию, и отметили, что впервые азербайджанский газ поступает в регион Ближнего Востока через Турцию.

На встрече было обращено внимание на то, что введенный в эксплуатацию в марте текущего года газопровод Игдир-Нахчыван укрепил энергетическую безопасность Нахчыванского автономного округа.

На встрече было отмечено, что налажено взаимовыгодное сотрудничество и в сфере электроэнергетики, а также ведется активная работа над проектом энергетического хаба Нахчыван-Тюркия. Стороны подчеркнули, что одной из ключевых целей является экспорт экологически чистой энергии в Турцию и Европу за счет использования потенциала возобновляемой энергетики Нахчывана.

В числе главных приоритетов встречи по сотрудничеству Азербайджана и Турции была транспортная отрасль. Перевозка грузов между двумя странами автомобильным и железнодорожным транспортом стала одной из главных тем обсуждения между сторонами.

На встрече было подчеркнуто, что благодаря инвестициям Азербайджана в прошлом году пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важнейшим звеном Среднего коридора, увеличилась с одного миллиона тонн до пяти миллионов тонн.

Асадов подчеркнул важность активизации усилий по привлечению дополнительных грузовых потоков на железную дорогу БТК.

Стороны заявили о стратегической важности развития Среднего коридора для обеих стран.

Участники встречи подчеркнули важность Вашингтонских соглашений, направленных на преодоление разрыва между Нахчыванской Автономной областью и остальной частью Азербайджана.



Все заинтересованные стороны подчеркнули, что Зангезурский коридор с его первоначальной грузоподъемностью в 15 миллионов тонн займет центральное место в качестве основного маршрута Среднего коридора.



В рамках Зангезурского коридора участники встречи подчеркнули значение состоявшейся в августе закладки фундамента железной дороги Карс-Игдир-Аралик-Дилучу.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Турция также придают большое значение гуманитарным отношениям, уделяя особое внимание сотрудничеству в сфере образования.

Стороны охарактеризовали Турецко-Азербайджанский университет, начавший свою работу в 2024–2025 учебном году, как яркий пример успешного сотрудничества в сфере образования.

На встрече выразили удовлетворение открытием в сентябре нового филиала Турецкого Анатолийского лицея в Баку и отметили, что со следующего учебного года в Стамбуле будет создана азербайджанская школа.

Стороны высоко оценили результаты сотрудничества в области профессионального образования и выразили надежду, что опыт Турции в этой сфере принесет пользу Азербайджану.

На встрече также обсуждались вопросы охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Асадов поздравил Йылмаза с тем, что Турция была выбрана местом проведения COP31, и отметил, что Азербайджан готов оказать всестороннюю поддержку своей братской стране в процессе подготовки.

В ходе встречи стороны заслушали доклады членов обеих делегаций по вопросам, включенным в повестку дня.