Скончался британский музыкант Крис Ри

Британский рок- и блюз-музыкант Кристофер (Крис) Ри скончался в понедельник, 22 декабря, на 75-м году жизни.

По словам представителя семьи, смерть наступила в больнице после непродолжительной болезни, подробности не разглашаются.

В 2001 году Ри перенес удаление поджелудочной железы после выявления онкологического заболевания, а в 2016-м он пережил инсульт.

Кристофер Ри родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро, графство Северный Йоркшир. В начале 1970-х он выступал с местной группой, но вскоре выбрал сольную карьеру. Его дебютный альбом Whatever Happened to Benny Santini? вышел в 1978 году, а заглавная песня Fool (If You Think It's Over) была номинирована на «Грэмми».

Наибольшую известность Ри принесло творчество конца 1980-х — начала 1990-х: альбомы The Road to Hell (1989) и Auberge (1991) возглавляли британские чарты. Среди его самых популярных композиций — рождественский хит Driving Home for Christmas, а также песни Josephine, Looking for the Summer и The Road to Hell.