Гендиректор ICESCO направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь от своего имени и от имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры – ИСЕСКО выразить Вам искренние поздравления и высочайшее почтение по случаю Вашего дня рождения.

Этот знаменательный день предоставляет прекрасную возможность отметить Ваше мудрое руководство и непоколебимую приверженность прогрессу, стабильности, укреплению международных позиций Азербайджанской Республики. Под руководством Вашего превосходительства Азербайджан продолжает играть активную роль в исламском мире и за его пределами, внося большой вклад в межкультурный диалог, мир, сотрудничество и устойчивое развитие.

ИСЕСКО придает большое значение тесному и продуктивному сотрудничеству с Азербайджанской Республикой, в частности, в сфере образования, искусственного интеллекта, культуры и наследия. Мы остаемся приверженными дальнейшему укреплению этого партнерства для достижения наших общих целей и ценностей.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вашему превосходительству и Вашей уважаемой семье крепкого здоровья, постоянных успехов и процветания. Также желаю дружественному народу Азербайджана дальнейшего прогресса и процветания под Вашим руководством.

Ваше превосходительство, позвольте выразить Вам мое высочайшее уважение и почтение".