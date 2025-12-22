 Гендиректор ICESCO направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Гендиректор ICESCO направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

First News Media19:35 - Сегодня
Гендиректор ICESCO направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь от своего имени и от имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры – ИСЕСКО выразить Вам искренние поздравления и высочайшее почтение по случаю Вашего дня рождения.

Этот знаменательный день предоставляет прекрасную возможность отметить Ваше мудрое руководство и непоколебимую приверженность прогрессу, стабильности, укреплению международных позиций Азербайджанской Республики. Под руководством Вашего превосходительства Азербайджан продолжает играть активную роль в исламском мире и за его пределами, внося большой вклад в межкультурный диалог, мир, сотрудничество и устойчивое развитие.

ИСЕСКО придает большое значение тесному и продуктивному сотрудничеству с Азербайджанской Республикой, в частности, в сфере образования, искусственного интеллекта, культуры и наследия. Мы остаемся приверженными дальнейшему укреплению этого партнерства для достижения наших общих целей и ценностей.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вашему превосходительству и Вашей уважаемой семье крепкого здоровья, постоянных успехов и процветания. Также желаю дружественному народу Азербайджана дальнейшего прогресса и процветания под Вашим руководством.

Ваше превосходительство, позвольте выразить Вам мое высочайшее уважение и почтение".

Поделиться:
293

Актуально

Общество

Судебный процесс над гражданами Армении продолжился заслушиванием последних ...

Экономика

В Баку состоялось заседание Совместной азербайджано-турецкой межправкомиссии по ...

Политика

Пашинян: Мир между Ереваном и Баку откроет новые возможности для отношений с РФ

Xроника

Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

Xроника

Генсек ОТГ поздравил Президента Ильхама Алиева

Рустам Минниханов поздравил Президента Ильхама Алиева

Гендиректор ICESCO направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Ильхам Алиев отмечает растущую роль Азербайджана в процессах устойчивого градостроительства

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Награждены сотрудники Азербайджанского госинститута усовершенствования врачей

Си Цзиньпин - Ильхаму Алиеву: Придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном

Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

Лукашенко направил письмо Ильхаму Алиеву

Последние новости

В РФ Гарри Каспарову заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Сегодня, 22:20

Судебный процесс над гражданами Армении продолжился заслушиванием последних слов обвиняемых - ФОТО

Сегодня, 22:00

Судья Сумгайытского суда погибла в ДТП

Сегодня, 21:47

Генсек ОТГ поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:40

Скончался британский музыкант Крис Ри

Сегодня, 21:20

Turkish Airlines запустит ежедневные рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул

Сегодня, 21:00

Рустам Минниханов поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:40

В Масазыре девушку насильно посадили в «Mercedes» и похитили - ВИДЕО

Сегодня, 20:23

Пашинян: Ведутся активные политические процессы вокруг ж/д сообщения с Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 20:00

В Баку состоялось заседание Совместной азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству - ФОТО

Сегодня, 19:45

Гендиректор ICESCO направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Сегодня, 19:35

Из-за дверей авто Tesla не менее 15 человек погибли в авариях в США

Сегодня, 19:25

IDEA организовала массовые акции по посадке деревьев в Барде и Бейлягане - ФОТО

Сегодня, 19:10

Пашинян: Мир между Ереваном и Баку откроет новые возможности для отношений с РФ

Сегодня, 18:53

Путин встретился с Пашиняном

Сегодня, 18:47

В Азербайджане подорожают сигареты

Сегодня, 18:40

Скончалась мама Анара Мамедханова

Сегодня, 18:30

Завершается деятельность резидента-координатора ООН в Азербайджане

Сегодня, 18:15

Али Асадов: В Турции активно работают 3 тысячи азербайджанских компаний

Сегодня, 18:00

В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

Сегодня, 17:50
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00