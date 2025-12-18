 Награждены сотрудники Азербайджанского госинститута усовершенствования врачей | 1news.az | Новости
Награждены сотрудники Азербайджанского госинститута усовершенствования врачей

First News Media14:27 - Сегодня
Награждены сотрудники Азербайджанского госинститута усовершенствования врачей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении сотрудников Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева медалью «Терегги».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в связи с 90-летним юбилеем Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А.Алиева за заслуги в развитии здравоохранения страны ряд сотрудников института награжден медалью «Терегги». Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

300

