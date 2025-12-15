​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Таир Иманов рассказал в социальной сети Instagram о том, что стал жертвой мошенничества.

«Я получил информацию от родственников, что какая-то женщина в TikTok собирает деньги для больного от моего имени. Хочу сразу же заявить, что это ложь, мошенничество, и прошу вас не верить таким вещам. Сделайте максимальный репост этого видео, чтобы все узнали. Обращаюсь в правоохранительные органы с просьбой разобраться в этом вопросе юридически. Если я действительно буду обращаться по этому делу, то делать это буду только с официальной страницы Planet Parni iz Baku. Любые обращения с других страниц - это либо искусственный интеллект, либо мошенничество, либо ложь», - заявляет Таир Иманов.

