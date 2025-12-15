В Азербайджане женщина вместе с братом задушила свекровь - ОБНОВЛЕНО

В Билясуварском районе Азербайджана была умышленно убита 68-летняя Алмаз Джафарова, жительница села Исметли.

По данным Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, в результате следственных и оперативных мероприятий установлено, что её невестка Гюльбениз Гасанзаде, 1995 года рождения, и брат невестки Гасым Гасанов, 2000 года рождения, 3 ноября этого года задушили пенсионерку подушкой в её доме.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые были задержаны и переданы следствию.

Гюльбениз Гасанзаде является невесткой погибшей, а Гасым Гасанов - её брат.

В селе Исметли Билясуварского района стали известны некоторые подробности убийства 72-летней женщины, смерть которой ранее объясняли болезнью.

Примерно через 40 дней после смерти жительницы села Алмаз Джафаровой выяснилось, что женщина была убита своей невесткой, 30-летней Гюльбениз Гасанзаде, и её братом, 25-летним Гасымом Гасановым.

«У меня были подозрения по поводу этого происшествия. Когда омывали тело, я видела следы на шее, на горле. Оказывается, её связали и задушили», - сообщил родственник покойной.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, было установлено, что Алмаз Джафарова была задушена. Невестка покойной и её брат, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны и переданы по назначению.

Отметим, что тело покойной было извлечено из могилы для проведения эксгумации. По данному факту в Билясуварской районной прокуратуре начато расследование.

