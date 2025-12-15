Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

В минувшую субботу в Тбилиси состоялся конкурс «Детское Евровидение 2025», в котором приняли участие представители 18 стран.

Победителем стала 11‑летняя Лу Делюз из Франции с песней «Ce Monde», набравшая 248 баллов и получившая наивысший балл как от жюри, так и от онлайн‑голосования - этот успех стал для Франции четвёртой победой в истории детского конкурса, что поставило её вровень с Грузией по числу побед.

В этом году Азербайджан вернулся на «Детское Евровидение» после четырёхлетнего перерыва - страна последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году. Тогда её представляла Сона Азизова с песней «One of Those Days», которая заняла 5‑е место - лучший результат Азербайджана на конкурсе.

В 2025 году общественный национальный вещатель ITV снова отправил делегацию на конкурс в Тбилиси. После внутреннего отбора от страны выступила 12‑летняя Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau» - именно она несла флаг Азербайджана на международной сцене спустя четыре года отсутствия.

Песня «Miau Miau» стала символом нового подхода Азербайджана на международной музыкальной сцене: впервые конкурсная композиция создавалась полностью азербайджанской командой авторов - Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj и Хафиз Бахыш. Это подчёркивает намерение страны делать ставку на местные таланты, давая музыкантам возможность проявить себя на «Детском Евровидении», развивать профессионализм и создавать песни, которые отражают национальный стиль и культуру. Такой подход не только позволяет авторам оттачивать мастерство и адаптировать музыку под международные стандарты конкурса, но и становится инструментом продвижения азербайджанского языка и современной музыкальной школы на мировой сцене.

Азербайджан завершил участие в финале «Детского Евровидения 2025» на 15‑м месте, набрав 66 баллов в общем зачёте. При этом в онлайн‑голосовании зрителей песня Ягмур «Miau Miau» получила 54 балла, что демонстрирует заметную поддержку аудитории, а в оценке профессионального жюри наша участница получила 12 баллов от следующих трех стран - Мальта, Нидерланды и Албания. Такое распределение баллов отражает разные предпочтения между голосованием зрителей и жюри, но в целом выступление Азербайджана оставило яркое впечатление у международной аудитории.

Подчеркнем, что по оценкам профессионального азербайджанского жюри, 12 баллов достались Италии, 10 - Албании, 7 - Сан-Марино, 6 - Польше, 5 - Франции, 4 - Испании, 3 - Армении, 2 - Кипру и 1 - Мальте. Итоги голосования огласила Лейла Адыгезалзаде - младшая дочь народного артиста Мурада Адыгезалзаде и участницы «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде. Примечательно, что из вышеперечисленных стран только профессиональное жюри Мальты проголосовало за Азербайджан, отдав Я.Насруллаевой 7 баллов.

На взрослом «Евровидении» азербайджанские участники уже три года подряд не проходят в финал, при этом ни представители оргкомитета, ни официальные лица телеканала ITV не делали публичных заявлений по поводу результатов. В случае с «Детским Евровидением» ITV сделал официальное заявление, озвучив свою позицию в связи с 15 местом Ягмур Насруллаевой в конкурсном финале.

«Разнообразие механизмов голосования на международных конкурсах и различие точек зрения обеспечивают многогранность итоговых результатов. В этом контексте высокая поддержка со стороны зрителей показывает, что представитель Азербайджана смог охватить широкую аудиторию, соответствуя духу конкурса, и успешно выполнил свою миссию. Для Азербайджана основной целью участия в конкурсе «Детское Евровидение» является подготовка талантливых детей к международной сцене, расширение их опыта и продвижение. С этой точки зрения выступление Ягмур считается значимым успехом для нашей страны», - отмечается в официальном пресс-релизе ITV, посвященном итогам конкурса.

При этом свое несогласие с результатами голосования на конкурсе в Instagram Stories выразила представительница Азербайджана на «Евровидении 2009» Айсель Теймурзаде, где, комментируя итоги, подчеркнула, что «царит несправедливость».

В свою очередь представительница Азербайджана на «Детском Евровидении 2025» Ягмур Насруллаева поблагодарила поклонников за поддержку и команду за помощь, отметив, что опыт конкурса был бесценным, она счастлива и теперь вступает в новый этап своей музыкальной карьеры - всё только начинается.

Для оргкомитета, сделавшего ставку на местных авторов и в целом локальную команду, этот конкурс стал не только важным этапом укрепления азербайджанской музыкальной школы на международной сцене, но и ценным практическим опытом – от отбора материала и работы с юным артистом до понимания механизмов конкурса и реакции международной аудитории. Надежда остаётся на то, что уже в следующем году результаты как на детском, так и на взрослом «Евровидении» будут заметно лучше, а опыт нынешнего возвращения станет прочной базой для будущих успехов страны на «Евровидении».