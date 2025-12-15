 Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:14 - Сегодня
Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

В минувшую субботу в Тбилиси состоялся конкурс «Детское Евровидение 2025», в котором приняли участие представители 18 стран.

Победителем стала 11летняя Лу Делюз из Франции с песней «Ce Monde», набравшая 248 баллов и получившая наивысший балл как от жюри, так и от онлайн‑голосования - этот успех стал для Франции четвёртой победой в истории детского конкурса, что поставило её вровень с Грузией по числу побед.

В этом году Азербайджан вернулся на «Детское Евровидение» после четырёхлетнего перерыва - страна последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году. Тогда её представляла Сона Азизова с песней «One of Those Days», которая заняла 5‑е место - лучший результат Азербайджана на конкурсе.

В 2025 году общественный национальный вещатель ITV снова отправил делегацию на конкурс в Тбилиси. После внутреннего отбора от страны выступила 12‑летняя Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau» - именно она несла флаг Азербайджана на международной сцене спустя четыре года отсутствия.

Песня «Miau Miau» стала символом нового подхода Азербайджана на международной музыкальной сцене: впервые конкурсная композиция создавалась полностью азербайджанской командой авторов - Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj и Хафиз Бахыш. Это подчёркивает намерение страны делать ставку на местные таланты, давая музыкантам возможность проявить себя на «Детском Евровидении», развивать профессионализм и создавать песни, которые отражают национальный стиль и культуру. Такой подход не только позволяет авторам оттачивать мастерство и адаптировать музыку под международные стандарты конкурса, но и становится инструментом продвижения азербайджанского языка и современной музыкальной школы на мировой сцене.

Азербайджан завершил участие в финале «Детского Евровидения 2025» на 15‑м месте, набрав 66 баллов в общем зачёте. При этом в онлайн‑голосовании зрителей песня Ягмур «Miau Miau» получила 54 балла, что демонстрирует заметную поддержку аудитории, а в оценке профессионального жюри наша участница получила 12 баллов от следующих трех стран - Мальта, Нидерланды и Албания. Такое распределение баллов отражает разные предпочтения между голосованием зрителей и жюри, но в целом выступление Азербайджана оставило яркое впечатление у международной аудитории.

Подчеркнем, что по оценкам профессионального азербайджанского жюри, 12 баллов достались Италии, 10 - Албании, 7 - Сан-Марино, 6 - Польше, 5 - Франции, 4 - Испании, 3 - Армении, 2 - Кипру и 1 - Мальте. Итоги голосования огласила Лейла Адыгезалзаде - младшая дочь народного артиста Мурада Адыгезалзаде и участницы «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде. Примечательно, что из вышеперечисленных стран только профессиональное жюри Мальты проголосовало за Азербайджан, отдав Я.Насруллаевой 7 баллов.

На взрослом «Евровидении» азербайджанские участники уже три года подряд не проходят в финал, при этом ни представители оргкомитета, ни официальные лица телеканала ITV не делали публичных заявлений по поводу результатов. В случае с «Детским Евровидением» ITV сделал официальное заявление, озвучив свою позицию в связи с 15 местом Ягмур Насруллаевой в конкурсном финале.

«Разнообразие механизмов голосования на международных конкурсах и различие точек зрения обеспечивают многогранность итоговых результатов. В этом контексте высокая поддержка со стороны зрителей показывает, что представитель Азербайджана смог охватить широкую аудиторию, соответствуя духу конкурса, и успешно выполнил свою миссию. Для Азербайджана основной целью участия в конкурсе «Детское Евровидение» является подготовка талантливых детей к международной сцене, расширение их опыта и продвижение. С этой точки зрения выступление Ягмур считается значимым успехом для нашей страны», - отмечается в официальном пресс-релизе ITV, посвященном итогам конкурса.

При этом свое несогласие с результатами голосования на конкурсе в Instagram Stories выразила представительница Азербайджана на «Евровидении 2009» Айсель Теймурзаде, где, комментируя итоги, подчеркнула, что «царит несправедливость».

В свою очередь представительница Азербайджана на «Детском Евровидении 2025» Ягмур Насруллаева поблагодарила поклонников за поддержку и команду за помощь, отметив, что опыт конкурса был бесценным, она счастлива и теперь вступает в новый этап своей музыкальной карьеры - всё только начинается.

Для оргкомитета, сделавшего ставку на местных авторов и в целом локальную команду, этот конкурс стал не только важным этапом укрепления азербайджанской музыкальной школы на международной сцене, но и ценным практическим опытом – от отбора материала и работы с юным артистом до понимания механизмов конкурса и реакции международной аудитории. Надежда остаётся на то, что уже в следующем году результаты как на детском, так и на взрослом «Евровидении» будут заметно лучше, а опыт нынешнего возвращения станет прочной базой для будущих успехов страны на «Евровидении».

Поделиться:
342

Актуально

От редакции

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с ...

Xроника

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Xроника

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 ...

Lifestyle

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

ITV объявил правила и сроки подачи заявок на конкурс «Евровидение 2026»

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Jony перепел один из главных хитов 2000-х - ВИДЕО

Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

​​​​​​​Названа песня, ставшая самой популярной в Азербайджане на YouTube в 2025 году – ВИДЕО

Кто и как голосовал за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»?

Последние новости

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Сегодня, 17:47

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 16:35

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США перекликается с доктриной Азербайджана

Сегодня, 16:30

Эти документы в Азербайджане можно будет оформить онлайн

Сегодня, 16:22

На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим

Сегодня, 15:55

По делу о гибели военнослужащего ВС Армении есть арестованный

Сегодня, 15:50

В Ширванской больнице рассказали о спасении пациента с остановкой сердца

Сегодня, 15:48

В этом бакинском заведении посетителям предлагались продукты с истекшим сроком годности - ФОТО

Сегодня, 15:43

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Сегодня, 15:40

Раскрыто убийство азербайджанца в овраге на юге Москвы

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Сегодня, 15:30

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Сегодня, 15:17

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Сегодня, 15:15

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Алжиром о создании межправкомиссии

Сегодня, 15:05

Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта

Сегодня, 15:02

Визовый режим между Азербайджаном и Доминиканой частично отменен

Сегодня, 15:00

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Мальдивами

Сегодня, 14:58

Когда в Азербайджане наступит астрономическая зима?

Сегодня, 14:57
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00