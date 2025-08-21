Григорян рассказал Шойгу о вашингтонских договоренностях с Азербайджаном

Секретари Совбезов Армении и России Армен Григорян и Сергей Шойгу по телефону обсудили ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Григорян проинформировал Шойгу о договоренностях, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, выразив надежду, что установление мира отвечает интересам всех стран региона.

Секретарь Совбеза Армении обратился также к теме разблокирования региональных коммуникаций и открывающихся в этом случае экономических возможностей, подчеркнув их важность с точки зрения интересов всех стран.

В свою очередь Шойгу представил Григоряну результаты встречи президентов России и США на Аляске.

Стороны обсудили и другие вопросы армяно-российской повестки.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно документу, Армения предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан получит сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД Армении и Азербайджана парафировали текст будущего мирного соглашения, а также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Источник: Sputnik Армения