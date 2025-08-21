Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка - ФОТО

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Новый парковый комплекс, который будет спроектирован в соответствии с детальным генеральным планом города, раскинется на площади почти в 11 гектаров. На площади около 9 гектаров будут разбиты озеленительные полосы. В парке будут созданы специальные зоны для организации общественных и культурных мероприятий, спортивные и оздоровительные уголки, а также зоны развлечений и экстремальных приключений для детей.

Согласно проекту, на территории парка также предусмотрено строительство наземной автомобильной парковки, лыжероллерной трассы, ресторанов, кафе, амфитеатра и других необходимых инфраструктурных объектов.

Словом, здесь будут созданы все условия для содержательного и комфортного проведения досуга как жителями, так и гостями города. Этот новый центр отдыха, который будет построен в окруженном горами городе Кяльбаджар, отличающемся живописной природой, добавит новых красок красоте региона и усилит его туристический потенциал.