 Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка - ФОТО

First News Media10:20 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка - ФОТО

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Новый парковый комплекс, который будет спроектирован в соответствии с детальным генеральным планом города, раскинется на площади почти в 11 гектаров. На площади около 9 гектаров будут разбиты озеленительные полосы. В парке будут созданы специальные зоны для организации общественных и культурных мероприятий, спортивные и оздоровительные уголки, а также зоны развлечений и экстремальных приключений для детей.

Согласно проекту, на территории парка также предусмотрено строительство наземной автомобильной парковки, лыжероллерной трассы, ресторанов, кафе, амфитеатра и других необходимых инфраструктурных объектов.

Словом, здесь будут созданы все условия для содержательного и комфортного проведения досуга как жителями, так и гостями города. Этот новый центр отдыха, который будет построен в окруженном горами городе Кяльбаджар, отличающемся живописной природой, добавит новых красок красоте региона и усилит его туристический потенциал.

Поделиться:
329

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +30°C

Политика

В Баку состоялась встреча с делегацией НАТО - ФОТО

Общество

В Агдере при взрыве мины пострадал один человек

Общество

В Сиязани произошло землетрясение

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями сел Венгли и Кёлатаг Агдеринского района

Ознакомление с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Агдеринского района

В селе Венг Кяльбаджарского района состоялось открытие малых гидроэлектростанций «Ашагы Венг», «Надирханлы» и «Чайкенд»

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Гянджа - ФОТО

Ильхам Алиев все больше утверждается как глобальный лидер - EU Reporter

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания

Последние новости

Азербайджанский борец греко-римского стиля – в финале чемпионата мира

Сегодня, 20:20

МИД Польши передал России ноту протеста

Сегодня, 20:02

В Баку состоялась встреча с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 19:40

Экс-начальник финслужбы Минобороны обвиняется в присвоении более 6 млн манатов

Сегодня, 19:20

В Агдере при взрыве мины пострадал один человек

Сегодня, 19:00

В настоящее время в сети Aztelecom сбоев или отключений не наблюдается

Сегодня, 18:45

В Сиязани произошло землетрясение

Сегодня, 18:30

Трамп провел фотопараллель - ФОТО

Сегодня, 18:15

Трамп: Украина не победит, если не будет атаковать агрессора

Сегодня, 18:00

Жара ТВ покажет трибьют-шоу памяти Муслима Магомаева – ВИДЕО

Сегодня, 17:35

В Хатаинском районе Баку произошел пожар

Сегодня, 17:30

Против компании Delta Telekom была осуществлена масштабная DDoS-атака

Сегодня, 17:25

Семья Национального героя Хокумы Алиевой переехала в Кяльбаджар

Сегодня, 16:50

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села – в город»

Сегодня, 16:40

Пропала жительница Агдамского района

Сегодня, 16:30

Григорян рассказал Шойгу о вашингтонских договоренностях с Азербайджаном

Сегодня, 16:25

Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца

Сегодня, 16:20

Президенты Турции и Франции обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев: Канатная дорога в городе Лачин будет готова в следующем году

Сегодня, 16:12

Суд принял решение по делу певицы Раксаны

Сегодня, 16:05
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06