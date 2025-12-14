Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели встречу в ОАЭ
Министры иностранных дел Азербайджана и Пакистана - Джейхун Байрамов и Мухаммад Исхак Дар - провели встречу на полях Форума «Сир Бани Яс» в ОАЭ.
Как передает 1news.az, об этом пакистанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что на встрече, были обсуждены региональные и двусторонние вопросы.
Delighted to meet my brother, Jeyhun Bayramov, Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, on the sidelines of #SirBaniYasForum 2025 and discussed regional and bilateral matters of mutual interest. pic.twitter.com/GflsahP9oY — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) December 14, 2025
258