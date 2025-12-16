 Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева | 1news.az | Новости
Политика

Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

First News Media09:28 - Сегодня
Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

Стало известно очередное решение по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении Рамиза Мехтиева и других лиц по обвинению в «действиях, направленных на захват государственной власти».

На основании материалов, собранных в ходе расследования уголовного дела, принято решение о привлечении к следственным действиям по данному делу бывшего первого вице-премьера Азербайджана Аббаса Аббасова, который на протяжении многих лет оставался вне ответственности благодаря покровительству Рамиза Мехтиева.

В связи с тем, что Аббасов находится за пределами страны и скрывается от следствия, в отношении него объявлен розыск.

Отметим, что Аббас Аббасов занимал должность первого вице-премьера Азербайджана с 1992 года. За этот период он был председателем нескольких государственных комиссий. После освобождения от занимаемой должности в 2006 году стал проживать в России.

За прошедшее время Аббас Аббасов вел деструктивную деятельность, направленную на незаконный захват и подчинение структур азербайджанской диаспоры в РФ.

Аббасов стал учредителем и руководителем созданного в 2012 году Союза азербайджанских организаций России, скандально известного как «Союз миллиардеров» (не забыв при этом зарегистрироваться и в качестве официального учредителя этой организации).

Рустам Ибрагимбеков, руководитель «Национального совета», сформированного в Азербайджане в начале 2013 года в составе Али Керимли и его окружения, также был членом Координационного совета «Союза миллиардеров» под непосредственным руководством Аббаса Аббасова.

Хотя еще в 2012 году, когда звучали предупреждающие сигналы о том, что создание «Союза миллиардеров» направлено на влияние на политические процессы в Азербайджане, Рустам Ибрагимбеков выступал от имени этого союза, давал интервью и опровергал эти обвинения. События 2013 года известны всем.

Неслучайно Аббас Аббасов, ранее посещавший Азербайджан каждый месяц, перестал приезжать, опасаясь за последствия своих действий, с того момента, как в начале 2013 года возник вопрос о создании «Национального Совета».

Согласно полученным сведениям, к уголовному делу приобщены и будут широко обнародованы на открытом судебном разбирательстве денежные средства, переведенные в Азербайджан по различным каналам в соответствии с договоренностью между указанными лицами и организациями, аудио- и видеозаписи, касающиеся обещаний, данных участникам этих сделок и процесса в то время, а также другие материалы, касающиеся встреч за пределами страны и планов насильственного захвата конституционной государственной власти в Азербайджане.

