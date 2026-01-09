 Дело о выдаче незаконных наград направлено в суд | 1news.az | Новости
Дело о выдаче незаконных наград направлено в суд

First News Media19:15 - Сегодня
Прокуратура завершила предварительное следствие по уголовному делу в отношении председателя общественного объединения «Инвалиды Карабахской войны, ветераны и семьи шехидов» Мехди Мехдиева, обвиняемого в незаконном изготовлении орденов и медалей.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено для рассмотрения в Бинагадинский районный суд, в производство судьи Замига Багирова.

Отмечается, что Мехди Мехдиев был привлечен к уголовной ответственности в октябре прошлого года. В рамках этого же дела к ответственности привлечены председатель фонда «Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər» Саяф Оруджов и председатель общественного объединения «Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları» Физули Рзагулиев. В отношении них была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

Согласно материалам следствия, должностные лица указанных неправительственных организаций, явно превышая пределы своих служебных полномочий, незаконно учредили многочисленные ордена, медали и нагрудные знаки различных наименований. Эти награды вручались множеству лиц на основании личных отношений, а также за денежное вознаграждение в различных размерах.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по статье 309.1 Уголовного кодекса Азербайджана - превышение должностных полномочий.

