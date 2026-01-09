Будет принят новый государственный стандарт по безопасности пешеходов

Состоялось очередное онлайн-заседание Технического комитета по стандартизации «Транспорт и транспортная инфраструктура» (AZSTAND/TK 43), учрежденного Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) в подчинении Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AZSTAND, в заседании приняли участие представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета градостроительства и архитектуры, Исполнительной власти города Баку, Агентства наземного транспорта Азербайджана, Государственного агентства автомобильных дорог, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и Бакинского порта.

На совещании обсуждался проект государственного стандарта АЗС 993 «Автомобильные дороги и улицы. Безопасность пешеходного движения. Общие требования», разработанный в соответствии с Планом действий AZSTAND/TK 43 на 2025 год. Было принято решение представить указанный стандарт на утверждение в AZSTAND.

Отметим, что Технический комитет по стандартизации «Транспорт и транспортная инфраструктура» (AZSTAND/TK 43) был создан при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Стандарт AZSTAND/TK 43 был учрежден для формулирования минимальных требований безопасности и качества для транспорта и транспортной инфраструктуры, адаптации стандартизации в судостроении, авиации и железнодорожном транспорте к современным требованиям, а также создания базы нормативных документов с целью внедрения процедуры оценки соответствия в данной области.