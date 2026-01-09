Цена золота обновила исторический рекорд

Биржевая цена на золото в пятницу достигла нового исторического максимума, впервые преодолев отметку в 4 500 долларов за тройскую унцию, согласно данным торгов.

К 19:38 по бакинскому времени стоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 61,91 доллара по сравнению с предыдущим закрытием, что составляет рост на 1,39%, достигнув 4 522,61 доллара за тройскую унцию. Впервые в истории цена оказалась выше уровня в 4 500 долларов.