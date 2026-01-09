Сдана в пользование, построенная по инициативе Фонда Гейдара Алиева школа в Уджаре

Сдано в пользование новое здание Уджарской городской полной средней школы номер 2.

Отметим, что здание учебного заведения, построенное в 1958-1960 годах, со временем устарело и пришло в непригодное для пользования состояние.

По этой причине по инициативе Фонда Гейдара Алиева было начато строительство нового здания школы на 720 ученических мест.

Трехэтажная школа, строительство которой завершилось в декабре 2025 года, состоит из 5 корпусов. Предметные кабинеты и лаборатории учебного заведения оснащены необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями.

Классные комнаты, физические, химические и биологические лаборатории, компьютерные, медицинский кабинеты, комнаты допризывной военной подготовки, трудового обучения, библиотека, буфет и столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка, переданные в пользование учащимся и педагогам, обеспечат проведение обучения на высоком уровне.

На приусадебной территории школы проведены работы по благоустройству и озеленению.