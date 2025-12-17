«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО
В настоящее время среди школьников распространился табачный продукт, похожий на жевательную резинку, под названием «снюс».
При этом дети используют его, не зная состава и возможных последствий.
Школьники рассказали İTV , что покупают этот продукт и жуют в школе.
«В нашем районе продаётся, я покупал. Другие дети тоже несколько раз покупали. Во рту расподается, имеет неприятный вкус. Продаётся не в каждом магазине, в основном в киосках», — сообщили школьники.
Специалисты же отмечают, что «снюс» — это не жевательная резинка, а никотиносодержащее вещество, используемое в полости рта. В результате его употребления могут возникать тошнота, головокружение, слабость и случаи отравления. Эта проблема должна находиться в центре внимания не только школ, но и родителей, а также соответствующих государственных органов.