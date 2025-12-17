 Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад | 1news.az | Новости
В мире

Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад

First News Media20:32 - Сегодня
Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад

Авиакомпания Air India признала, что обнаружила свой пассажирский самолет Boeing 737-200, который считался потерянным более десяти лет, пишет The Sun.

В результате перевозчику был выставлен крупный штраф за длительную парковку воздушного судна в аэропорту Калькутты.

По данным авиакомпании, самолет фактически находился в аэропорту с 2012 года, однако исчез из официальных архивов перевозчика. Ситуация прояснилась лишь после того, как администрация аэропорта обратилась в Air India с требованием убрать самолет с территории. За накопленные сборы за стоянку и обслуживание компании был выставлен счет на $114 тысяч.

Изначально представители Air India утверждали, что самолет им не принадлежит. Однако внутренний аудит выявил, что 30-тонный лайнер действительно является тем самым воздушным судном, числившимся пропавшим. Как отмечается, текучесть кадров и пробелы в документации со временем привели к тому, что самолет выпал из системы учета.

В аэропорту Калькутты подтвердили, что Air India оплатила все начисленные сборы за 13-летний период стоянки. О дальнейшей судьбе лайнера не сообщается.

Источник: Газета.ру

