 Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

First News Media21:02 - Сегодня
Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

В настоящее время в Азербайджане 15 частных лицензированных компаний осуществляют деятельность в сфере оборонной промышленности.

Об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников Министерства оборонной промышленности и 20-летнему юбилею создания министерства.

По его словам, эти компании производят электронику, средства радиоэлектронной борьбы, ракетные системы и другую высокотехнологичную продукцию, а также проводят исследования в области искусственного интеллекта.
Мустафаев также подчеркнул, что продукция ряда частных компаний уже передана вооруженным силам в рамках государственного заказа.

Он добавил, что развитие кадрового потенциала и инновационная деятельность также являются приоритетными направлениями ведомства. Министр подчеркнул, что проводятся активные работы по формированию квалифицированного кадрового резерва для оборонной промышленности посредством обучающих программ, сотрудничества с высшими учебными заведениями в стране и за рубежом.

В.Мустафаев сообщил, что с целью оперативного и качественного обеспечения потребностей вооруженных сил на предприятиях оборонной промышленности Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации, обновляются производственные площади, повышается уровень цифровизации и автоматизации.

Он отметил, что в результате увеличения производственных мощностей заводов обеспечивается своевременное и качественное выполнение государственных оборонных заказов, а также расширяется экспортный потенциал

Поделиться:
245

Актуально

В мире

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Экономика

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли ...

Политика

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ...

Общество

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами ...

Общество

Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Опасные стаканы из Китая в Азербайджане: граждан призывают на бесплатную проверку

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

Сегодня, 22:40

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Сегодня, 22:20

Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

Сегодня, 22:00

ФИФА сообщила о рекордном призовом фонде чемпионата мира по футболу 2026 года

Сегодня, 21:45

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

Сегодня, 21:40

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

Сегодня, 21:20

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

Сегодня, 21:02

Путин появится в Простоквашино

Сегодня, 20:50

Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад

Сегодня, 20:32

В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

Сегодня, 20:17

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

Сегодня, 20:01

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Сегодня, 19:46

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Сегодня, 19:30

Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

Сегодня, 19:15

Срок ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлён

Сегодня, 19:00

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Сегодня, 18:35

МИД Азербайджана поздравил Бутан с национальным праздником

Сегодня, 18:29

Готовили ли детям еду из испорченного мяса? - Официальный ответ Агентства пищевой безопасности

Сегодня, 18:17

В Азербайджане обсудили возможность создания Алиментного фонда

Сегодня, 18:06
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00