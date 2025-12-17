Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией историческими

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня провела встречу с послом Евросоюза в Азербайджане Марианой Куюнджич.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Гафарова рассказала Куюнджич о процессе мира между Азербайджаном и Арменией, а также о мерах по укреплению доверия между парламентами двух стран.

Спикер Милли Меджлиса выразила обеспокоенность по поводу некоторых моментов в «Стратегическом повестке дня для партнерства ЕС и Армении», в контексте мирного процесса мира между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, Куюнджич выразила поздравления в связи с достигнутыми успехами в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, охарактеризовав их как историческое событие. Она отметила, что прогресс в установлении мира между сторонами имеет важное значение как для региона, так и для континента и всего мира.

В ходе беседы также были рассмотрены различные аспекты отношений между Азербайджаном и ЕС, в том числе подчеркнута важность партнерства в энергетической сфере. Кроме того, были отмечены новые возможности для расширения сотрудничества в области транспорта, торговли и других секторов.