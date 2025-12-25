МИД РФ: Москва видит позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана

В Москве отмечают позитивную динамику в диалоге между Азербайджаном и Арменией, а также восстановление и налаживание связей внутри региона.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона приветствует начавшийся процесс разблокирования транспортных коммуникаций.

В частности, она указала на поставки российского зерна в Армению транзитом через территорию Азербайджана, что, по ее словам, подтверждает актуальность развития регионального формата сотрудничества «3+3».

М. Захарова также отметила, что Москва хотела бы видеть грузинских коллег среди участников заседаний данной платформы.