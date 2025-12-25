Продлен срок ареста задержанного СГБ экс-председателя Совета старейшин Имишлинского района

Срок содержания под арестом бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова продлен.

Как сообщает Trend, Сабаильский районный суд рассмотрел соответствующее ходатайство следственного органа.

Решением суда срок содержания под арестом Салеха Самедова продлен на 3 месяца.

Отметим, что С. Самедов был задержан Службой государственной безопасности. Он обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

С.Самедов обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

С.Самедов был арестован Службой государственной безопасности. 13 мая он был освобождён от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.