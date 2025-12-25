 Задержан бывший министр обороны Грузии | 1news.az | Новости
Задержан бывший министр обороны Грузии

First News Media22:00 - 25 / 12 / 2025
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая задержан в Тбилиси за организацию насильственного протеста в Тбилиси и штурма президентского дворца 4 октября.

Как передает Sputnik-Грузия, об этом сообщила Служба госбезопасности страны.

По делу также была задержана его супруга, но ее отпустили на данном этапе.

"В результате обработки информации, изъятой на основании постановления судьи, было установлено, что во время преступных событий 4 октября Ахалая руководил этими событиями через интернет-приложение и был главным организатором. Он также неоднократно с помощью мобильных приложений общался с ранее задержанными по делу Бурчуладзе, Зоделава, Надирадзе, Манджгаладзе и Беридзе. Обвиняемые обсуждали план проведения акции протеста", - заявили на брифинге в СГБ Грузии.

Напомним, что МВД Грузии 5 октября арестовало Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе по обвинению в призывах к насильственной смене власти.

