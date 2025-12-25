Стала известна причина смерти актрисы Веры Алентовой ВИДЕО

25 декабря не стало советской и российской актрисы театра, кино и телевидения, театрального педагога, народной артистки РФ Веры Алентовой.

Причиной смерти Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда, 83-летняя актриса умерла в реанимации, сообщает 1news.az со ссылкой на российские Telegram-канал Mash.

Напомним, что В.Алентовой стало плохо несколько часов назад на прощании с Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского в российской столице. Ей экстренно вызвали скорую, врачи зафиксировали остановку сердца, но продолжили реанимационные действия. В больнице оставалось лишь констатировать смерть.

Известно, что последние несколько месяцев В.Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца – своего мужа бакинца Владимира Меньшова она пережила на 4,5 года.

15:42

В возрасте 83 лет не стало народной артистки РФ, актрисы театра и кино Веры Алентовой.

О смерти актрисы 1news.az сообщает со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что В.Алентовой стало плохо прямо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким – с траурного мероприятия 83-летнюю актрису вынесли на носилках и доставили в карету скорой помощи.

Напомним, что всемирную известность В.Алентова получила благодаря исполнению главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссёра Владимира Меньшова, который был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1981).