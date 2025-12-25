Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

Азербайджанские НПО в ответ на обращение Института Лемкина США к президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Азербайджан для освобождения обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения, в том числе Рубена Варданяна, по случаю Рождества, 25 декабря 2025 года написали открытое письмо американскому лидеру.

Как сообщает Report, до этого - 23 декабря 2025 года Национальный Форум НПО Азербайджана также направил открытое письмо самому Институту Лемкина, обвиняя эту организацию в выражении интересов реваншистской группы в Армении и попытках подорвать мирную повестку между Азербайджаном и Арменией. Отмечалось, что Институт Лемкина, закрывающий глаза на массовые убийства, такие как Ходжалинский геноцид, в первую очередь предает заявленную им миссию. Национальный Форум НПО Азербайджана призвал Институт Лемкина извиниться перед азербайджанской общественностью за провокационные призывы.

В обращении азербайджанских НПО к президенту США под названием "Защита права, стабильности и видения коридора Трампа во имя международного мира и процветания" говорится:

"Господин президент,

Мы, представители гражданского общества Азербайджана, правозащитники и жертвы этнической чистки, продолжавшейся на протяжении десятилетий, направляем Вам наши искренние приветствия как лидеру, искренне стремящемуся к миру и руководствующемуся добрыми намерениями. В Вашем лидерстве мы видим политическую волю, основанную на уважении к глобальному миру, а также мужество добиваться путем посредничества исторических соглашений, которые многие считали недостижимыми.

Мы обращаемся к Вам с целью представить фактически обоснованную позицию в связи с недавними кампаниями, проводимыми организацией, именующей себя Институтом Лемкина, деятельность которой направлена на подрыв мирного процесса, который Вы лично последовательно поддерживаете и продвигаете.

Данная группа, используя эмоциональный фон рождественских и новогодних праздников, призывает к оказанию давления с целью освобождения ряда известных лиц, находящихся в заключении. Однако оценка этих лиц должна основываться не на риторике или символизме момента, а исключительно на совершенных ими действиях. Именно вследствие их преступной деятельности около одной пятой части международно признанных территорий Азербайджана находилось под оккупацией Армении более 30 лет, а почти один миллион азербайджанцев подвергся этнической чистке.

Благодаря Вашему миротворческому лидерству регион Южного Кавказа сегодня переживает самый стабильный и мирный период за последние 35 лет. Это историческое достижение было обеспечено непосредственно Вами и закреплено Вашингтонским Совместным Заявлением от 8 августа 2025 года, которое стало ключевой вехой на пути к устойчивому миру в регионе.

Господин президент,

Лица и структуры, проводящие кампании дезинформации, стремятся представить обвиняемых в финансировании терроризма, ведении агрессивной войны и совершении преступлений против человечности в период незаконной оккупации, длившейся более 30 лет, как так называемых "заложников". Подобные утверждения искажают реальность и игнорируют последствия их действий, в результате которых около одного миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, а сотни гражданских населенных пунктов - систематически уничтожены.

Одним из задержанных является олигарх российско-армянского происхождения Рубен Варданян, ранее имевший тесные связи с руководителем USAID Самантой Пауэр. Он был направлен в качестве "государственного министра" в марионеточный режим, созданный на ранее оккупированных территориях Азербайджана, с очевидной целью воспрепятствовать достижению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Азербайджан осуществляет данные судебные процессы прозрачно и в строгом соответствии со своими международными обязательствами. Все юридические процедуры, включая дело Рубена Варданяна, рассматриваются судебными коллегиями и открыты для общественного контроля. Попытки представить эти процессы как религиозное преследование являются полностью необоснованными. Азербайджан остается светским государством, где мусульмане, христиане и евреи на протяжении веков живут в условиях взаимного уважения и гармонии. Так, в прошлом месяце в Баку состоялось официальное собрание Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а в столице продолжается строительство второй католической церкви, финансируемое азербайджанским государством. Эти и многие другие факты наглядно подтверждают приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу и толерантности.

Господин президент,

Конфликт между Арменией и Азербайджаном никогда не носил религиозного характера. Тем не менее, отдельные недоброжелательные силы предпринимают попытки подорвать мир, достигнутый в регионе при Вашем личном участии и лидерстве. В полном соответствии с духом Вашингтонских соглашений уже начаты практические меры, направленные на укрепление доверия между Азербайджаном и Арменией, а также на восстановление экономических и коммуникационных связей.

Вы и Ваша Администрация наглядно продемонстрировали всему миру, что подлинная сила Соединенных Штатов заключается в способности строить мир и обеспечивать справедливость. В этом контексте мы приветствуем инициативу лидеров Азербайджана и Армении обратиться в Нобелевский комитет мира с предложением о выдвижении Вашей кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

Благодаря Вашему лидерству многие конфликты, продолжавшиеся десятилетиями в различных регионах мира, уже стали частью прошлого или вступили в фазу устойчивого урегулирования. Мы убеждены, что подрывные структуры, такие как Институт Лемкина, не смогут достичь своих целей по введению в заблуждение американской общественности и искажению реальной картины происходящих процессов.

С глубоким уважением к Вашему лидерству,

Представители гражданского общества Азербайджана

1. Рамиль Искендерли - председатель председателя правления Национального форума неправительственных организаций Азербайджана

2. Владимир Тимошенко – генерал-майор в отставке, член Президиума Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики

3. Новелла Джафароглу – председатель Общества защиты прав женщин Азербайджана имени Диляры Алиевой

4. Саадат Бананярлы - председатель Азербайджанского национального отделения Международного общества по правам человека

5. Салтанат Годжаманлы - председатель Общественного объединения по защите прав человека и верховенства закона

6. Амир Алиев – председатель Центра продвижения прав человека

7. Алимамед Нуриев – руководитель Фонда исследований "Конституция"

8. Заур Мамедов - председатель Бакинского клуба политологов

9. Рей Гасымов - председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане10. Хафиз Сафиханов - руководитель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин"

11. Заур Ибрагимли - председатель Центра социально-экономических исследований "Приоритет"

12. Кёнюль Бехбудова – председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе"

13. Аяз Мирзоев – председатель "Сети журналистов Азербайджана"

14. Дильгам Ахмед – председатель Центра исследования национального наследия "Чапар"

15. Фуад Мамедов – руководитель Азербайджанской культурной ассоциации "Симург"

16. Фариз Халилли – председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия "Мирас"

17. Умуд Рагимоглу - руководитель Международного Евразийского фонда прессы

18. Мубариз Аскеров – председатель Общественного объединения поддержки пропаганды национальных ценностей "Объектив"

19. Шахла Нагиева – председатель Общественного объединения культурных связей "Негаснущий факел"

20. Гамар Багирова – председатель Общественного объединения содействия развитию культуры, науки и образования имени Джафара Джаббарлы

21. Севиндж Ализаде – председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"

22. Тунзаля Абдулалимова – председатель Общественного объединения поддержки семей шахидов "Во имя Родины"

23. Джейран Гасанова – председатель Общественного объединения "Поддержка матерям шехидов"

24. Агиль Джамал – председатель Общественного объединения общих ценностей

25. Вугар Гадиров – председатель Общественного объединения молодежной организации "Во имя возвращения и возрождения"

26. Халид Казымов - председатель Регионального центра по правам человека и медиа

27. Ахмед Аббасбейли - председатель Центра развития общества

28. Ирада Ризазаде - председатель Общественного объединения во имя социального благосостояния граждан

29. Керамет Исмаилов – председатель Центра экономического и социального развития

30. Фикрет Юсифов – председатель Международного общественного объединения экономических исследований "Экономикс"