Бахлул Мустафазаде переходит в китайский клуб?

Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде, забивший победный гол в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов с "Айнтрахтом" (3:2), может покинуть клуб.

Как сообщает "Qafqazinfo", слухи о том, что защитник получил предложение от клуба из КНР, не утихают.

Отмечается даже, что сам футболист уже договорился с новым клубом. Для перехода не хватает лишь согласия “Карабаха”.

Генеральный директор "Карабаха" Эмрах Челикел в комментарии для “Qafqazinfo” не опроверг данную информацию: "Да, у нас есть предложения по некоторым нашим футболистам. Однако пока мы сосредоточены на матче с "Ливерпулем". Только после этого сможем обсудить этот вопрос".

Очевидно, что неназванный китайский клуб настойчив в трансфере Б.Мустафазде.