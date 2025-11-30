Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции
Бывший депутат, член оппозиционного Национального совета Гюльтакин Гаджибейли была задержана в Турции.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.
По её словам, её доставили в полицейское управление Стамбула и, с большой вероятностью, депортируют в Азербайджан.
«Я приехала в Турцию 25 сентября, мой трёхмесячный срок еще не истёк, кроме того, у меня было двухлетнее разрешение на проживание», - отметила сама Гаджибейли в публикации.
