Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Бывший депутат, член оппозиционного Национального совета Гюльтакин Гаджибейли была задержана в Турции.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

По её словам, её доставили в полицейское управление Стамбула и, с большой вероятностью, депортируют в Азербайджан.

«Я приехала в Турцию 25 сентября, мой трёхмесячный срок еще не истёк, кроме того, у меня было двухлетнее разрешение на проживание», - отметила сама Гаджибейли в публикации.

