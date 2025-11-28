 Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак | 1news.az | Новости
В мире

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

First News Media15:00 - Сегодня
Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 200 миллионов бездомных собак, однако в Нидерландах каждому псу обеспечено жильё и уход.

Это стало возможным благодаря строгим законам о защите животных, масштабным программам стерилизации и кастрации, а также высокой осведомлённости населения об ответственном владении питомцами. Правительство активно финансировало программы по сокращению популяции бездомных животных и строго следило за соблюдением законов против жестокого обращения с ними.

Сегодня в голландских городах собаки спокойно передвигаются в велосипедных корзинах, отдыхают в кафе и пользуются общественным транспортом, что отражает культуру, где домашние животные являются частью повседневной жизни. Нидерланды теперь считаются мировым примером благополучия животных.

Источник: Dutch

Джамиля Суджадинова

