В эти дни в Баку усилится ветер

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено желтое предупреждение.

Национальная служба гидрометеорологии сообщает, что 26–29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов ожидается усиление ветра.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Агдаме, Агджабеди, Товузe, Агстафе, Газахе, Гёйгёле, Шамкире, Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гобустане, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Бейлягане, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде ожидается северо-западный ветер с порывами от 13,9 до 20,7 м/с.