В столичном детском саду детей кормят протухшим мясом? - ВИДЕО

В сети распространились видеозаписи, показывающие, что в детском саду №32 города Баку детям давали протухшее мясо.

Как сообщает Ajans.az, в мясной продукции, использовавшейся в садике, наблюдался зловонный запах.

Повар сообщил, что им приходится переодеваться в туалете, что является серьёзным нарушением правил гигиены.

Он также сообщил, что в связи с выявленной проблемой были направлены голосовые сообщения и видеозаписи с просьбой принять меры в DEPOT MMC - компанию, поставляющую мясо и мясные продукты в детский сад по контракту. При этом, несмотря на то, что руководство детского сада было проинформировано, никаких действий принято не было.

Родители выразили обеспокоенность качеством и безопасностью подаваемого в садике мяса и сообщили о ситуации в Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности (AQTA). По информации агентства, представители AQTA провели проверку в садике неделю назад, взяли образцы мясной продукции и отправили их на лабораторный анализ.

Сообщается, что расследование продолжается, однако официальных данных о результатах проверки и предпринятых мерах пока нет.

Родители выражают обеспокоенность тем, что до сих пор не приняты меры по ситуации, которая может представлять потенциальную угрозу здоровью детей.

Отметим, что в настоящее время должность директора детского сада №32 занимает Рзаева Нурлана Фаиг кызы.