14-летняя школьница, которую собирались выдать замуж, систематически пропускала занятия - ОФИЦИАЛЬНО

Во время учёбы в полной средней школе имени Махира Алекперова жительница Товузского района, 2011 года рождения, которую пытались выдать замуж, регулярно пропускала занятия.

Об этом сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Отмечается, что в связи с этим 23 января 2023 года руководство школы направило официальное обращение в правоохранительные органы.

В ответе от правоохранительных органов, полученном учебным заведением 13 февраля 2023 года, сообщалось, что ученица с семьёй больше не проживает по прежнему адресу и переехала в село Бута Гарадагского района столицы.

"После этого выяснилось, что семья не обращалась в какое-либо другое учебное заведение или соответствующее управление образования по новому адресу. По этой причине было невозможным обеспечение контроля за продолжением её обучения", - сообщили в управлении.

Напомним, что в Товузский районный отдел полиции поступила информация о проведении свадебной церемонии девочки 2011 года рождения в селе Юхары Ойсузлю.

Сотрудники полиции предотвратили проведение свадьбы, и родители сторон были приглашены в местный отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснены требования законодательства, и в их отношении был составлен административный протокол, который был направлен в суд.

Решением суда один из родителей был подвергнут административному аресту сроком на 1 месяц.

Читайте по теме:

14-летняя невеста: «Они собирались ждать, пока мне исполнится 18 лет» - ВИДЕО

В Азербайджане предотвращена свадьба 14-летней девочки