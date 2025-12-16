 Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

First News Media22:40 - 16 / 12 / 2025
Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) – руководитель Центрального аппарата Таир Будагов по приглашению правящей турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti) принял участие в мероприятии, состоявшемся в Анкаре по случаю 15 декабря – Всемирного дня тюркских языков.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ПЕА, на мероприятии, в котором также принял участие Президент Турции, председатель AK Parti Реджеп Тайип Эрдоган, был представлен документ «Стратегическое видение тюркского мира».

Заместитель председателя AK Parti по связям с тюркскими государствами, член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Кюршад Зорлу, выступая на мероприятии, заявил, что главная цель, заложенная в концепции, — дальнейшее укрепление отношений между тюркскими государствами на всех уровнях и формирование общего будущего тюркского мира.

Выступивший затем Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на важность международного сотрудничества во имя мира и безопасности, в том числе взаимодействия в рамках тюркского мира, и значение целенаправленной политики, основанной на нормах международного права, в интересах благополучия народов и прогресса стран.

В своем выступлении глава государства отметил исключительную роль создания Организации тюркских государств и ее многогранной деятельности в деле укрепления единства и сотрудничества в тюркском мире, а также подчеркнул, что с принятием «Стратегического видения тюркского мира» сделан весьма значительный шаг в этом направлении. «Этот документ, вобравший в себя многовековые знания и опыт тюркских народов, сыграет роль ориентира в реализации целей на грядущее столетие», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал подготовку такого концептуального документа с использованием единого тюркского алфавита конкретным проявлением стремления Партии справедливости и развития к укреплению солидарности в тюркском мире с осознанием глобальной ответственности и заявил: «Мы стремимся углубить интеграцию между тюркскими государствами и укрепить многостороннее сотрудничество в рамках институциональной структуры. Достижение экономического развития, моральной солидарности, обеспечение стратегического сотрудничества и региональной безопасности являются главными целями, лежащими в основе нашего видения будущего. При разработке документа мы учитывали действующие международные соглашения, двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также глобальные процессы. В то же время, уделив особое внимание политическим и экономическим преобразованиям в тюркском мире и внешнеполитическим перспективам наших стран, мы руководствовались национальными интересами».

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что документ, охватывающий широкий круг областей — от культурного сотрудничества до экономической интеграции, от энергетической безопасности до мультимодальных транспортных сетей, от образования до молодежной политики, — направлен на эффективное использование существующего потенциала тюркских государств: «Планы на будущее тюркского мира превращаются из общих предложений в конкретные проекты: «Мы внедряем модель управления, которая укрепляет координацию, ускоряет механизмы принятия решений и позволяет реализовывать совместные проекты. Благодаря этим шагам наше сотрудничество станет более систематизированным, а решения будут выполняться оперативно и эффективно».

Говоря о важности объявления 15 декабря Всемирным днем тюркских языков решением Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Самарканде, Президент Турции обратил внимание на задачи, стоящие перед тюркскими государствами в этом контексте.

В рамках визита заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата Таир Будагов также присутствовал на официальном приеме, организованном в честь участников мероприятия от имени заместителя председателя AK Parti по связям с тюркскими государствами, члена ВНСТ Кюршада Зорлу.

Поделиться:
259

Актуально

Общество

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Общество

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные ...

Политика

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня ...

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Политика

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

Эрдоган: Турция с нового года предпримет символические шаги по нормализации отношений с Арменией

Эрдоган: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и международные вопросы - ФОТО

Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели встречу в ОАЭ

AnewZ снял документальный фильм-расследование о Рубене Варданяне - ВИДЕО

Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

Последние новости

В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

Сегодня, 00:12

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

Сегодня, 00:00

Режиссер «Титаника» стал долларовым миллиардером

16 / 12 / 2025, 23:40

В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди

16 / 12 / 2025, 23:20

Ожидается визит Путина в Турцию

16 / 12 / 2025, 23:00

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

16 / 12 / 2025, 22:40

Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФА

16 / 12 / 2025, 22:20

14-летняя школьница, которую собирались выдать замуж, систематически пропускала занятия - ОФИЦИАЛЬНО

16 / 12 / 2025, 22:05

Депутат: Вещества в электронных сигаретах наносят необратимый вред легким

16 / 12 / 2025, 21:40

Саудовская Midad один из основных претендентов на покупку международных активов Лукойл

16 / 12 / 2025, 21:22

Какие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Милли Меджлиса

16 / 12 / 2025, 21:00

В столичном детском саду детей кормят протухшим мясом? - ВИДЕО

16 / 12 / 2025, 20:40

Вынесен приговор руководителю реабилитационного центра, в котором пациент умер в результате пыток

16 / 12 / 2025, 20:30

Бензема арендовал Лувр за 12 тысяч евро ради свидания с девушкой

16 / 12 / 2025, 20:15

Жертвы домашнего насилия не будут платить госпошлину за выдачу охранного ордера

16 / 12 / 2025, 20:00

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

16 / 12 / 2025, 19:50

В России полностью заблокируют YouTube

16 / 12 / 2025, 19:45

Самое дорогое имущество Руфата Гаджиева снято с ареста и возвращено ему - СПИСОК

16 / 12 / 2025, 19:30

Подписана Конвенция о создании комиссии по искам против РФ за ущерб Украине

16 / 12 / 2025, 19:15

14-летняя невеста: «Они собирались ждать, пока мне исполнится 18 лет» - ВИДЕО

16 / 12 / 2025, 19:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00