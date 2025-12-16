Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) – руководитель Центрального аппарата Таир Будагов по приглашению правящей турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti) принял участие в мероприятии, состоявшемся в Анкаре по случаю 15 декабря – Всемирного дня тюркских языков.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ПЕА, на мероприятии, в котором также принял участие Президент Турции, председатель AK Parti Реджеп Тайип Эрдоган, был представлен документ «Стратегическое видение тюркского мира».

Заместитель председателя AK Parti по связям с тюркскими государствами, член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Кюршад Зорлу, выступая на мероприятии, заявил, что главная цель, заложенная в концепции, — дальнейшее укрепление отношений между тюркскими государствами на всех уровнях и формирование общего будущего тюркского мира.

Выступивший затем Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на важность международного сотрудничества во имя мира и безопасности, в том числе взаимодействия в рамках тюркского мира, и значение целенаправленной политики, основанной на нормах международного права, в интересах благополучия народов и прогресса стран.

В своем выступлении глава государства отметил исключительную роль создания Организации тюркских государств и ее многогранной деятельности в деле укрепления единства и сотрудничества в тюркском мире, а также подчеркнул, что с принятием «Стратегического видения тюркского мира» сделан весьма значительный шаг в этом направлении. «Этот документ, вобравший в себя многовековые знания и опыт тюркских народов, сыграет роль ориентира в реализации целей на грядущее столетие», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал подготовку такого концептуального документа с использованием единого тюркского алфавита конкретным проявлением стремления Партии справедливости и развития к укреплению солидарности в тюркском мире с осознанием глобальной ответственности и заявил: «Мы стремимся углубить интеграцию между тюркскими государствами и укрепить многостороннее сотрудничество в рамках институциональной структуры. Достижение экономического развития, моральной солидарности, обеспечение стратегического сотрудничества и региональной безопасности являются главными целями, лежащими в основе нашего видения будущего. При разработке документа мы учитывали действующие международные соглашения, двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также глобальные процессы. В то же время, уделив особое внимание политическим и экономическим преобразованиям в тюркском мире и внешнеполитическим перспективам наших стран, мы руководствовались национальными интересами».

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что документ, охватывающий широкий круг областей — от культурного сотрудничества до экономической интеграции, от энергетической безопасности до мультимодальных транспортных сетей, от образования до молодежной политики, — направлен на эффективное использование существующего потенциала тюркских государств: «Планы на будущее тюркского мира превращаются из общих предложений в конкретные проекты: «Мы внедряем модель управления, которая укрепляет координацию, ускоряет механизмы принятия решений и позволяет реализовывать совместные проекты. Благодаря этим шагам наше сотрудничество станет более систематизированным, а решения будут выполняться оперативно и эффективно».

Говоря о важности объявления 15 декабря Всемирным днем тюркских языков решением Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Самарканде, Президент Турции обратил внимание на задачи, стоящие перед тюркскими государствами в этом контексте.

В рамках визита заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата Таир Будагов также присутствовал на официальном приеме, организованном в честь участников мероприятия от имени заместителя председателя AK Parti по связям с тюркскими государствами, члена ВНСТ Кюршада Зорлу.