Режиссер «Титаника» стал долларовым миллиардером

Состояние канадского режиссера Джеймса Кэмерона превысило $1 млрд, пишет Forbes. Это стало возможным благодаря таким кассовым фильмам, как «Титаник» и «Аватар».

С 1980-х годов картины Кэмерона в сумме заработали почти $9 млрд в прокате, и его доля из этих доходов составляет основную часть личного состояния. Ключевые проекты включают серию фильмов «Аватар», «Титаник», «Терминатор» и «Чужие».

Сам Кэмерон, однако, отрицает богатство. «Я бы хотел быть миллиардером. Это предполагает какие-то сделки, а их у меня не было», — заявил он в интервью журналисту Мэттью Беллони. По словам Кэмерона, он «ни разу не потратил ни копейки за 30 лет».

Издание отмечает, что, несмотря на дорогостоящие подводные исследования для съемок «Титаника» и многомиллионные личные траты ради сохранения творческого контроля над проектами, прибыль Кэмерона, доходы от лицензий на тематические парки и игрушки, а также капитал его продюсерской компании Lightstorm Entertainment «с лихвой компенсируют разницу».