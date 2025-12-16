Глава МИД Ирана направился в Москву для встречи с Лавровым

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи направился в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также для проведения встреч с другими должностными лицами.

Подобные контакты укрепляют стабильные отношения Москвы и Тегерана, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале иранского посольства.

«Стабильные отношения между Ираном и Россией укрепляются благодаря продолжению встреч на высоком уровне. После консультаций президентов двух стран, состоявшихся на прошлой неделе в Ашхабаде, доктор Арагчи сегодня отправился в Москву для встречи с министром иностранных дел и другими официальными лицами этой страны», - отметил посол.

Он также подчеркнул, что в настоящее время повестка дня охватывает широкий круг политических вопросов и экономических проектов, а также ведется региональное и международное взаимодействие для продвижения общих целей и подходов, что призвано вывести отношения на новый уровень.

Ранее в МИД РФ сообщили, что главы дипведомств намерены подробно обсудить в Москве актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.

Источник: ТАСС