Проходит VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана - ФОТО

Проходит VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов зачитал обращение главы государства Ильхама Алиева к участникам Съезда.

Отметим, что помимо делегатов съезда, в мероприятии также принимают участие представители государственных и неправительственных организаций, руководители профсоюзов международных организаций и ряда стран.