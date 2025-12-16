В горных районах Азербайджана выпал снег

По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 9:00 16 декабря, в ряде районов Азербайджана наблюдались периодические осадки, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова составила: в Кяльбаджаре - 11 см, в Халтане - 8 см, в Лазе (Гусарский район) - 6 см, в Дашкесане - 4 см, в Рваруде (Лерикский район) - 1 см.

Количество выпавших осадков зафиксировано: в Лерике 7 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Астаре и Гусаре по 3 мм, в Губе 2 мм, в Халтане, Шамахе, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Грызе, Джалилабаде, Кяльбаджаре, Лачыне и Нахчыване - по 1 мм.

В Грызе, Сабирабаде, Лерике и Нафталане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 4 градусов тепла, в низменных районах - до 1 градуса тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 8 градусов мороза, в горных районах - до 5 градусов мороза, в высокогорье - до 12 градусов мороза.