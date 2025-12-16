Посол Армении в России судится с МВД из-за личного оружия
Посол Армении в России Гурген Арсенян подал иск против МВД Армении из-за намерения правоохранительных органов изъять принадлежащее ему огнестрельное оружие, пишет газета «Жоховурд».
Дипломат обратился в Административный суд с требованием обязать ведомство отказаться от изъятия либо выведения из строя трех личных пистолетов — Walther, Beretta-92 и Glock 42.
По данным издания, МВД в последнее время проводит проверку разрешений на оружие, выданных в разные годы, в том числе высокопоставленным должностным лицам.
В ряде случаев по итогам проверок оружие подлежит конфискации или выведению из строя.
