Посол Армении в России судится с МВД из-за личного оружия

Посол Армении в России Гурген Арсенян подал иск против МВД Армении из-за намерения правоохранительных органов изъять принадлежащее ему огнестрельное оружие, пишет газета «Жоховурд».

Дипломат обратился в Административный суд с требованием обязать ведомство отказаться от изъятия либо выведения из строя трех личных пистолетов — Walther, Beretta-92 и Glock 42.

По данным издания, МВД в последнее время проводит проверку разрешений на оружие, выданных в разные годы, в том числе высокопоставленным должностным лицам.

В ряде случаев по итогам проверок оружие подлежит конфискации или выведению из строя.