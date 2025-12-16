Полиция изъяла 30 кг марихуаны у иранских наркоторговцев в Ярдымлы - ФОТО

Граждане Ирана, организовавшие незаконный ввоз наркотических средств на территорию Азербайджана и их размещение по различным адресам, были задержаны в результате полицейской операции.

В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками Ярдымлинского районного отдела полиции, были задержаны 23-летний Хаури Гадирпури и 26-летний Сулейман Хезри, у которых было обнаружено и изъято 30 килограммов марихуаны, обогащённой психотропными веществами, сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста - оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов организованной группы, а также их связей на территории страны продолжаются.