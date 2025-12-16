 Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в нарушении перемирия | 1news.az | Новости
В мире

Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в нарушении перемирия

First News Media10:48 - Сегодня
Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в нарушении перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Таиланда и Камбоджи не выполнили соглашения о прекращении огня, достигнутого 12 декабря после его личного обращения к сторонам конфликта.

«С Таиландом и Камбоджей у меня прекрасные отношения, я общался с ними, звонил им и говорил: «Ребята, расслабьтесь, успокойтесь». У них не получилось. Знаете, они снова начали войну, а я ее закончил. И подобные вещи случаются во время войны. В войне нет ничего прекрасного, ничего хорошего, и невозможно предсказать, что произойдет», - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп 12 декабря заявил, что провел телефонные разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Хозяин Белого дома заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого боевые действия продолжились.

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта. Стороны подчеркнули, что обязуются «содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений». Президент США заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей. Он также неоднократно отмечал, что при его непосредственном участии было завершено восемь региональных войн.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 7 декабря. По версии Минобороны Камбоджи, таиландские вооруженные силы первыми начали атаковать ее позиции. По версии армии Таиланда, новый виток конфронтации спровоцировали камбоджийские силы, которые провели артиллерийский обстрел позиций таиландских военных в приграничной зоне, которые в ответ нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи.

Источник: ТАСС

