ЕС продолжит повышать цену российской войны: глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций

Чтобы принудить Россию сесть за стол переговоров, ЕС готовит новый пакет санкций против нее.

При этом российские активы в Евросоюзе обездвижены надолго, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подводя итоги переговоров в Берлине, где присутствовали представители ЕС, США и Украины, фон дер Ляйен заявила - блок готовит новые антироссийские санкции.

По ее словам, ЕС работает над каждым шагом, который в конечном итоге положит конец кровопролитию. Первый шаг, который должен быть осуществлен - это прочное прекращение огня.

«Путь к нему известен. Россия должна испытывать постоянное давление, чтобы сесть за стол переговоров - не ради показухи, а ради результатов. С этой целью Европа будет продолжать повышать цену войны России. Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго обездвижили российские активы в ЕС», - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила также еще два важных шага на пути к миру - гарантии безопасности для Украины и ее экономическое восстановление. При этом, по ее словам, вопрос территорий при заключении мирной сделки должен решать Киев.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа останется самым сильным и надежным партнером Украины.

«Мы предложили покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, около 90 миллиардов евро. Поэтому дискуссии на этой неделе в Европейском совете будут решающими», - заявила глава ЕК.

Напомним, на днях Евросоюз заморозил российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный период. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.

Как известно, сейчас Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита», который будет обеспечен замороженными российскими активами.

Источник: РБК-Украина