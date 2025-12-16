Трамп впервые вручил медаль за защиту мексиканской границы

Президент США Дональд Трамп впервые вручил медали «За защиту мексиканской границы» Соединенных Штатов, учрежденные его администрацией в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией.

«В первый же день моего пребывания в должности я подписал указ, согласно которому основной задачей Вооруженных сил США стала защита и оборона рубежей отечества. Мы собрались здесь, чтобы почтить наших военнослужащих, мужчин и женщин, и отметить их центральную роль в защите наших границ», - сказал Трамп на церемонии вручения наград.

Всего в рамках первого награждения американским военным было вручено 13 медалей. Как отметил глава Пентагона Пит Хегсет, в общей сложности в охране границы США и Мексики задействованы 25 тыс. американских военнослужащих.

Медаль с желто-зеленой колодкой была учреждена Пентагоном в августе 2025 года. До ее появления задействованные в охране мексиканской границы военные награждались медалью «За службу в вооруженных силах». Согласно статуту новой медали, визуально она является копией медали «За службу на мексиканской границе», которая вручалась в 1918 году участникам мексиканской экспедиции ВС США, направленной на борьбу с повстанцами генерала Панчо Вилья, действовавшего во время Мексиканской революции 1910-1920 годов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Источник: ТАСС