Во Франции левые предложат отставку Макрона

Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, заявил во вторник её лидер Жан-Люк Меланшон.

"Год назад мы уже выносили вопрос об отставке президента. Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, - который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падёт - предложение об отрешении (Макрона - ред.) от власти", - сказал Меланшон в эфире радиостанции France Inter.

В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).

Источник: РИА Новости