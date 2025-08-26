Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 27 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь.

Будет дуть северо-западный ветер, местами усиливающийся.

Температура воздуха составит ночью +20…+24 °C, днём +27…+30 °C. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 70–80 % ночью и 45-50 % днём.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако днём в некоторых восточных районах ожидаются кратковременные ливневые дожди, гроза и возможен град. Ночью и утром в горных районах местами будет туман. Восточный ветер на отдельных участках усилится.

Температура воздуха: ночью +21…+26 °C, днём +34…+39 °C; в горах ночью +15…+20 °C, днём +25…+30 °C.

