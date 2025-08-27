В России может появиться аналог Instagram

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил изданию «Абзац», что в России в ближайшее время может быть запущена новая соцсеть, призванная заменить Instagram.

Он отметил, что российские IT-компании уже разрабатывают аналоги зарубежного сервиса, но на сегодняшний день в стране отсутствует социальная платформа, интегрированная в экосистему мессенджера Max.

«В периметре мессенджера Max обязательно появится похожий сервис. Авторы проекта говорят о том, что это будет некая цифровая глобальная экосистема, способная заменить YouTube, Instagram, Telegram и все, к чему мы с вами привыкли», — сказал Свинцов.

Он добавил, что в новой социальной сети могут ввести ограничения, аналогичные действующим на телевидении: будет запрещена реклама алкоголя, табака и продвижение «опасных увлечений» блогерами. Кроме того, там невозможно будет опубликовать безнравственный контент.