 Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Общество

Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

16:30 - Сегодня
Очередная группа переселенцев, отправленная в родной край 27 августа, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 104 семьям в составе 370 человек, переселенным на этом этапе, вручены ключи от новых частных жилых домов. В церемонии приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся к родным очагам жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и помолились за упокой души наших шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хыдырлы Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 104 семей – 370 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

