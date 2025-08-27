Дискуссии о вступлении Молдовы и Украины в ЕС начнут в ближайшие дни

Решение об открытии «переговорного кластера» для вступления Молдовы и Украины в Европейский союз может быть принято «в ближайшие дни или недели».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС, что позволит в ближайшие месяцы «выйти из тупика» по вопросу присоединения двух восточноевропейских стран к сообществу.

Другой неназванный дипломат заявил, что не следует торопиться в открытии «переговорного кластера» для Молдовы, поскольку следует дождаться проведения назначенных на сентябрь парламентских выборов в этой стране.

Официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

8 августа украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил в своем Telegram-канале, что Украина и Молдова должны провести переговоры по вопросу вступления стран в Евросоюз.

Источник: Газета.ру