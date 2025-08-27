Президент Ильхам Алиев: Мы находимся почти на завершающей стадии развития инфраструктуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия» рассказал о препятствиях, возникших при заселении освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, что двумя основными препятствиями в этой работе являются минирование территорий и полностью разрушенная инфраструктура в Карабахе. «Сейчас мы находимся почти на завершающей стадии развития инфраструктуры. Я думаю, что полностью инфраструктурные проекты будут готовы, возможно, через два-три года», - добавил Президент.