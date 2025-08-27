Президент: Азербайджан может увеличить объем поставок газа в Сирию

Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия».

«На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу», - отметил глава государства.